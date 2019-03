Dolores de Cospedal: "Niego rotundamente que Bárcenas me entregara sobres"

COSPEDAL, EN 'LASEXTA NOCHE' | ¿COBRÓ EN 'B' DE LUIS BÁRCENAS?

La secretaria general del PP recuerda que Bárcenas siempre ha demostrado no tenerle un afecto excesivo, algo que dice no le importa. "Por mucho que repita su mentira no es verdad, es radicalmente falso que Bárcenas me entregara sobres". Defiende que el partido entregó al juez todo el material que se les solicitó, y asegura que "no ha habido comisión al PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación de un contrato". Cospedal insiste en que "la palabra de Bárcenas se tendrá que demostrar en los tribunales".