Cristina Almeida y Cayetano Martínez de Irujo han coincidido en laSexta Noche. Un hecho que ha aprovechado Iñaki López para sentar cara a cara a la abogada y el jinete, que han analizado y opinado sobre los temas de actualidad política en España, como las declaraciones de Pablo Iglesias en Salvados hablando sobre ricos y poderosos.

Martínez de Irujo ha querido aconsejar al vicepresidente que "evolucione porque no se puede quedar estancado en la confrontación y enmarcar a todas las personas de esa manera". A ello ha respondido Almeida afirmando que "hay poderes que no son elegidos por nadie", pero que eso "no quiere decir que tengamos que calificar a todos del mismo modo".

Ambos también han debatido sobre la recuperación del Pazo de Meirás por parte del Patrimonio Público. La abogada ha defendido que fue "una donación forzada" y ha asegurado estar "muy contenta de que se haya recuperado para los españoles". Una afirmación que ha compartido, aunque no completamente, el jinete y empresario.