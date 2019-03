Cristina Cifuentes, sobre Guillermo Zapata: "La señora Carmena tiene un problema con la gente que lleva en la lista"

CONSIDERA "IMPRESENTABLES" LAS DECLARACIONES DE ZAPATA, SOTO Y GARCÍA CASTAÑO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha valorado en 'laSexta Noche' las declaraciones de algunos de los concejales de Ahora Madrid: "Me parece impresentable lo que ha dicho Zapata, Pablo Soto y Jorge García Castaño". Ha señalado que "cuando uno está en política tiene que asumir lo que ha dicho", en referencia a Guillermo Zapata, del que, asegura: "No entiendo que no sea apto para concejal de Cultura y sí lo sea para un distrito".