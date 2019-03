Cristina Almeida: "Con lo que tienen que fagocitar los de Podemos, que no empiecen por IU"

CREE QUE LOS PARTIDOS DEBEN RENOVAR IDEAS EN LUGAR DE CARAS

La abogada Cristina Almeida ha defendido en 'laSexta Noche' que "los partidos deben renovar las ideas, no las caras", y ha agradecido a Podemos "que haya movilizado a gente que no lo había hecho en la vida". Sin embargo, Almeida ha pedido que, "con lo que tienen que fagocitar, que no empiecen por IU", y es que "el aire de donde salen los de Podemos está cercano a IU", partido del que ha confirmado la "buena impresión" que le da Alberto Garzón.