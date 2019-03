Cristina Almeida: "Creo que Alberto Garzón ni va a ir en las listas de Madrid ni en nombre de IU"

RECHAZA QUE IU DEBA DISOLVERSE EN PODEMOS

La abogada Cristina Almeida ha hablado en laSexta Noche sobre el posible acercamiento entre IU y Podemos para las elecciones generales. "Me dolería muchísimo que una opción política como IU desaparezca", ha señalado, y reconoce sentir "pena" porque, en su opinión, "Alberto Garzón ni va a ir en las listas de Madrid ni en nombre de IU". Para Almeida, "cada vez hay menos interés de la gente por Podemos, interesa más qué va a pasar dentro de la izquierda". Además, afirma ser "de las que creen que un partido de izquierdas no puede entrar en el debate sobre si se van a disolver o no".