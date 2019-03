Carrascal: "Tenemos una democracia en la que perviven los viejos problemas españoles"

CUESTIONA LOS PRIVILEGIOS DE LOS PARTIDOS

El periodista José María Carrascal ha presentado en laSexta Noche su libro 'La historia de España que no nos contaron' y ha valorado la situación actual del país: "Esta crisis es un cambio de era, un cambio de actitud. Es una crisis de mucha profundidad en la que el mundo ya no es el mismo". Carrascal ha lamentado que ahora se haya visto que "no se tenía el sistema democrático tal y como se creía" y que, pasada la Transición y consolidado el desarrollo, pervivan "los viejos problemas españoles" vinculados con aspectos como la estructura del Estado y la existencia de un enfrentamiento civil entre enemigos latente.