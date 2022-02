Rafael Álvarez, conocido artísticamente como 'El Brujo', escribió en 2020 una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pedía que apostara decidididamente por la cultura para frenar la situación de precariedad que se vive en este sector, y ha revelado en laSexta Noche de que hoy mismo se ha enterado de que el líder del Ejecutivo la ha leído. ¿Cómo se ha enterado? "Ha ido Iván Redondo al teatro", ha respondido.

"Le he preguntado si leyó la carta, y me ha dicho que sí, y le he preguntado si la leyó el presidente del Gobierno, y me ha dicho que sí. Entonces, le he preguntado: '¿Y la entendió?'", ha relatado el intérprete, que en el programa ha explicado que lo que quería transmitir era la importancia de la cultura en nuestra sociedad: "Si realmente tiene una función y es tan necesaria como el aire que respiramos, el Estado tendría que tomársela mucho más en serio".