Boris Izaguirre: "Monedero, si usted fuera ahora a Venezuela encontraría muy difícil que un programa como laSexta Noche se emita"

EL ESCRITOR VENEZOLANO VISITA EL PLATÓ DE LASEXTA NOCHE

El escritor Boris Izaguirre y el dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero debaten en tono conciliador sus posturas sobre Venezuela y el Ejecutivo de Nicolás Maduro. Izaguirre manifiesta que "hace 22 años que no vive en Venezuela y siempre he sido muy cauto a la hora de opinar". Sin embargo defiende ante Monedero que "no se puede entender como democracia un régimen que censura o cierra medios de comunicación". "El alfabetismo es la única cosa que podríamos elogiar del gobierno de Hugo Chávez", añade el venezolano.