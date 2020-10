Baltasar Garzón asegura en laSexta Noche que ha recibido la sentencia del caso Gürtel "con satisfacción" porque es "equilibrada, compleja y ratifica lo resuelto por la Audiencia Nacional" y ha criticado la reacción de Mariano Rajoy, que habló de "reparación moral".

"No creo que Mariano Rajoy deba estar muy recompensado con esta sentencia, yo casi me metería debajo de la cama", ha señalado, recordando que "no exculpa al PP": "Si se lee como se debe leer la sentencia, lo que confirma es que había un sistema de corrupción claramente evidenciado, una caja B, y lo que dice es algo evidente".

En esta línea, Garzón, que fue inhabilitado por ordenar grabar en prisión a los acusados del caso Gürtel y sus abogados, ha señalado que "Rajoy debería de haber tenido un pelín de prudencia al hacer esta valoración porque no se corresponde con la realidad".

"Tratar de confundir a la gente es nefasto en una democracia, mejor sería aceptar los hechos, reconocer que eso ocurrió y hacer una profunda reflexion en el PP para que la gente perciba que realmente ha habido un propósito de enmienda, porque lo contrario es negar la evidencia y seguir utilizando a la justicia de forma patidaria", ha zanjado.