Ansón: "Nuestra clase política se caracteriza por la mediocridad"

Luis María Ansón, presidente de El Imparcial, cree que el problema de la corrupción se ha extendido de tal manera que ya figura entre las diez grandes preocupaciones del ciudadano. "La corrupción afecta a todos los partidos y, tras las detenciones de la juez Alaya, también a los sindicatos. La corrupción está invadiendo a una buena parte de Europa, no hay más casos de corrupción en España que en Italia", ha explicado Ansón.

Según Ansón, lo que caracteriza a nuestra clase política no es la corrupción es la mediocridad. "Una buena parte de los políticos se han dedicado a la política como negocio. Cuando uno escucha hablar a algunos políticos, se le cae el alma a los pies. En EEUU, la clase política está más seleccionada, hay más exigencias para poder dedicarse a la política".

No obstante, Ansón cree que no se debe generalizar. "El 80% de los políticos son absolutamente honrados, aunque hagan mejor o peor su papel". Para el periodista, "muchos políticos creyeron que con la transición ya estaba todo hecho y no es así. Las nuevas generaciones están desencantadas con el sistema".