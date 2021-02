El youtuber Roma Gallardo ha afirmado en laSexta Noche que "en España no hay democracia, sino que lo que hay una oligarquía", tras lo que la periodista Angélica Rubio le ha respondido que "cuestionar que en España no hay democracia no se sostiene, no hay ningún dato que lo sostenga".

"Este encantador youtuber puede preguntar a sus mayores en Asturias la diferencia entre dictadura y democracia. Demagogias y tonterías las justas, sea periodista youtuber, periodista o político. Aunque seas un youtuber muy moderno, hay cosas que no se pueden decir. Y la democracia en España pasa cualquier prueba", ha defendido Rubio.

Asimismo, la periodista ha asegurado que respeta "la libertad individual de todo el mundo de irse a vivir donde le dé la gana", a lo que ha añadido: "Ahora bien, aquel que se vaya a vivir a Andorra para pagar menos impuestos que vaya al hospital a Andorra y a la Universidad de Andorra".

"No vaya a ser que tengan una enfermedad grave, dios no lo quiera, y a un hospital español porque lo que cuesta un paciente covid no cae del cielo, eso sale de lo que contribuimos todos como sociedad y yo estoy muy orgullosa de que las pensiones se paguen gracias a lo que contribuimos todos", ha expresado Angélica Rubio.