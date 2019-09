Ana Pastor ha visitado el plató de laSexta Noche, donde ha afirmado que "no ha habido contactos ni intercambio de documentos entre PSOE y Unidas Podemos". "En la reunión que duró cuatro horas y pico se dijo que se emplazarían a verse de nuevo y que iba a haber intercambio de papeles durante el fin de semana. Y ni se han visto, ni han hablado, ni hay movimiento", ha asegurado la periodista, quien ha añadido que a lo largo del domingo puede haber "alguna sorpresa".

Asimismo, Pastor ha indicado que "esa reunión podría ser el próximo martes", pero que, sin embargo, "nadie la confirma". "El calendario es muy ajustado, sigue corriendo. Si el martes hubiera reunión y hubiera acuerdo, igual daba tiempo a todo lo demás, pero no hay nada confirmado", ha señalado.

En lo referente a quién podría dar el primer paso en la toma de contactos, Pastor ha dicho que "hablando con gente de la dirección de Podemos, decían que si no hay movimientos del PSOE, si esa llamada no se produce, Pablo Iglesias se va a mover". "Lo que no sabemos es en qué dirección", ha apostillado.