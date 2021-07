La abogada Cristina Almeida ha mostrado su indignación con la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el estado de alarma impulsado por el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus: "Todavía no se me ha quitado el cabreo. Me parece infame". Así ha expresado su enfado en laSexta Noche, asegurando que esta sentencia es "un arma contra el Gobierno" y recordando qué significa aplicar el estado de excepción.

"Es un estado máximo de pérdida de libertades y todos los derechos. Yo lo he vivido con Franco y sabía lo que era", ha señalado la abogada, que además ha recordado que "la propia ley dice que el estado de alarma está hecho para situaciones de pandemia". Así, considera Almeida que "el Constitucional es un tribunal político" y que "sus miembros son elegidos por los partidos", lamentando el fallo sobre esta cuestión.