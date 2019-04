Albert Rivera: "Ciudadanos va a intentar sumar en Cataluña con PP, PSOE y Podemos"

"HAY QUE VOLVER AL SENTIDO COMÚN", AFIRMA RIVERA

"La historia no nos perdonaría a los partidos constitucionales no sumar gobierno en Cataluña si tenemos un voto más", así de contundente se ha mostrado Albert Rivera en laSexta Noche hablando de las próximas elecciones catalanas. Además, Rivera ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez: "Espero que recapacite, no es momento de partidos, es momento de pensar más en España".