La soprano Ainhoa Arteta se ha mostrado contundente en su defensa en laSexta Noche de su amigo y colega de profesión, el tenor Plácido Domingo, después de que al menos 20 mujeres le acusaran de acoso sexual. Aunque Arteta ha admitido que "personalmente no" ha podido hablar con él, aunque ha afirmado saber "su sentir".

"No perdí ni un segundo. Ese señor ha sido siempre respetabilísimo, y la única relación que hemos tenido siempre ha sido de amistad y profesional, tanto con él como con su mujer, con sus hijos... No puedo decir nada más que bueno y admirable de este señor", ha explicado Arteta sobre Domingo.

La opinión de la soprano sobre el tenor no es nueva. En el año 1995, Ainhoa Arteta ya participó en una entrevista en el programa 'Cita con la vida', de Antena 3, en la que se le preguntó por su relación con Plácido Domigo: "Es de esas personas que son imprescindibles en el mundo. En una carrera tan difícil como el canto hace falta que alguien te apoye o te dé un empujón, y Plácido me dio el primero".

"Es así, no me pidió nada a cambio. Esa es mi historia", ha afirmado Arteta tras ver las imágenes del programa, y ha añadido, en respuesta a los teatros, como la Ópera de Los Ángeles, que han decidido prescindir de los servicios del tenor: "Si tienen que prescindir de los servicios de Plácido Domingo tendrían que prescindir de los servicios de la mitad de las personas que están trabajando en esos teatros".

"La oferta está, luego está que uno quiera o no", ha continuado exponiendo la cantante: "Es lo que vivimos, no solo en la lírica, sino en todo el mundo. Habrá hombres y mujeres más o menos molestos, que yo lo he visto". Y a estas palabras ha añadido: "A mí no me ha obligado nadie a nada". En esta línea, Arteta considera que esta situación le hace un flaco favor al feminismo.

"Detrás de todo esto se disfrazan algunas personas que no quieren más que hacer daño", ha afirmado Arteta, que ha concluido afirmando que "(Plácido) ha sido siempre respetuoso, cariñoso. Es la típica persona que entra y se acuerda del nombre de todo el mundo. Le han querido buscar las cosquillas". Y a este respecto ha apostillado: "Es una especie de caza de brujas que desde luego no se merece".