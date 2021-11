Ada Colau escuchó en laSexta Noche unas polémicas declaraciones que hizo Gerard Piqué en las que apuntaba de forma crítica al papel de Barcelona con respecto al de Madrid. "Yo amo mi ciudad más que nada, pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Creo que es un ejemplo para Europa y el mundo y ya me gustaría a mí que en Barcelona estuviéramos a ese nivel", manifestó el jugador de fútbol y empresario.

A continuación, José Yélamo dio paso a unas imágenes en las que Ayuso cargaba duramente contra Mónica García y Barcelona: "Aquí lo único que dejó su equipo, su gente, es un reguero de okupas, de manteros y de abandono. Y si no llega a ser porque ustedes se van a través de las urnas, hoy Madrid se parecería mucho más a la Barcelona próspera de antaño de la que huyen tantos ciudadanos hoy porque están hartos de cómo ustedes y sus compañeros gestionan Barcelona".

En este vídeo, puedes ver la reacción de la alcaldesa mientras escuchaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como la respuestas que dio a las declaraciones del futbolista y de Ayuso. Colau defendió que "la política debe ser lo contrario" a sus declaraciones, mientras que de Piqué dijo que entendía que en ese momento "hablaba como empresario". "Tiene proyectos aquí en Madrid y me parece muy bien que hable bien de Madrid, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona", expresó.