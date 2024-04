En las últimas horas se ha conocido que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, está tratando de regularizar una obras ilegales que ha realizado en el domicilio en el que vive la pareja.

Una nueva novedad en el caso de la pareja de Ayuso que Enma López (PSOE) ha asegurado en laSexta Xplica que "no le puede salir gratis" a la presidenta madrileña: "El Partido Popular son sus peores enemigos. Ellos y sus gestos públicos con los que se delatan. No le puede salir gratis (a Ayuso) vivir en una casa pagada tras un fraude fiscal, que viva en una casa donde no han pedido una licencia y pasearse en un Maserati que no paga impuestos ni multas. Eso tampoco le puede salir gratis".