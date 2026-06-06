Reconoce que es "desagradable"
Enma López (PSOE), tras aparecer en una de las agendas de Leire Díez: "Yo esa señora no la conozco de nada"
La socialista ha asegurado en laSexta Xplica que nunca se ha reunido con la fontanera y que no tiene "ni su número de teléfono ni ningún mensaje con ella".
La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha reaccionado en laSexta Xplica a su aparición en una agenda de Leire Díez. "Es algo muy desagradable y muy injusto porque yo esa señora no la conozco absolutamente de nada", ha expresado la socialista, tras lo que ha asegurado que nunca se ha reunido con la fontanera.
Minutos más tarde, López ha insistido en que no conoce a Díez "absolutamente de nada". "No tengo su número de teléfono y no tengo ningún mensaje. No puedo decir si me he cruzado con ella o no en algún momento, porque quizás en un mitin o algo así haya podido cruzarme con ella, pero jamás me he reunido con ella ni nadie jamás me ha hablado nada de este tema, porque es que no puede ser más incompatible con todo aquello que yo pienso y con que alguien me conozca un mínimo, lo sabría", ha manifestado.
Así, ha insistido en que "es muy desagradable" ver su nombre en una agenda. "Además, es una cosa totalmente descontextualizada, simplemente aparece un nombre. A partir de ahí, todo el mundo se pone a hacer cábalas. Es una situación de indefensión muy grande", ha lamentado, tras lo que ha señalado que a Santos Cerdán tardaron "minutos en echarle" del PSOE cuando vieron "indicios que eran absolutamente incompatibles" con su partido.
Y en lo referente a por qué no se querella el PSOE contra la fontanera, Enma López ha declarado que desde su partido le dicen "que es una cosa que se está estudiando" y que "no es tan sencillo". "Hemos intentado querellarnos contra Aldama en dos ocasiones y las dos nos han rechazado porque son procedimientos que están abiertos judicialmente todavía, así vamos a ver exactamente que hay y el partido tomará todas las acciones con toda la contundencia que sea necesaria", ha concluido.
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