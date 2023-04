Maruja es una gran fan de la reina Letizia. Y así lo demostró protagonizando uno de los abrazos más emotivos de la reina en un acto. Según afirma, poco después le escribió una carta que la monarca no tardó en responderle. "Fue una carta que me llegó al corazón. Me dice que hará momentos para poderme visitar a mi casa, eso no lo hace cualquiera. Se nace con ello, con su gracia y educación. Ella habla con suavidad y educación para que todo el mundo la entendamos", ha aseverado la mujer en laSexta Xplica, que ha reconocido que si hablara de otra manera, ella, que no ha ido a la escuela, "no la entendería".

"Tengo la carta y a toda la familia real en el mejor rincón de mi casa, porque lo siento, porque les quiero, porque sé lo que hacen", ha aseverado la mujer. Puedes escuchar su defensa a la reina Letizia en el vídeo principal de esta noticia.