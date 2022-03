Eduardo Inda ha afirmado en laSexta Noche que Pablo Casado "está teniendo un final lamentable". "No le va a querer saludar ni un solo dirigente del PP y no le van a dar trabajo ni en Pekín", ha asegurado el director de 'okdiario', a lo que ha añadido que Casado "dijo dos cosas": "Que con él no había gobernado la extrema derecha, asumiendo la dialéctica estúpida de la izquierda, y que él había luchado contra la corrupción, la enésima puñalada trapera a Ayuso, que mientras no se demuestre lo contrario, es honrada. ¿No pactaste señor Casado con Vox en Andalucía, en Murcia y en Madrid en 2019?", ha manifestado.

Además, el periodista ha dicho que le "llama la atención que se monte un escándalo cuando el PP pacta con Vox", un partido que, según ha declarado, "defiende estrictamente el espíritu y la letra de la Constitución, no ha cometido ningún delito hasta ahora, y es atacado y apedreado cada vez que hace un mitin". "Sin embargo, el señor Donald Tusk no montó un cristo cuando Sánchez pactó con los golpistas catalanes que habían dado un golpe de Estado, o con los comunistas bolivarianos", ha expresado.