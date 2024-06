Leticia, una joven precaria ha denunciado en Xplica que "hay trabajadores de Canarias y Baleares que viven en el coche porque no puede permitirse otra cosa".

"Estamos hablando de la compra o del alquiler, pero el problema va más allá y no solo hablamos de Madrid", ha comentado Leticia, quien más tarde ha añadido que "hay lugares en España, como en Canarias y Baleares, donde los propios trabajadores no pueden vivir donde trabajan porque no pueden permitirse pagar el alquiler y están viviendo en furgonetas o en el coche porque no pueden permitirse otra cosa".

"¿Cómo vamos a trabajar si en los lugares que hay trabajo no hay vivienda y los lugares que hay vivienda como en Soria no hay trabajo?", se ha preguntado.