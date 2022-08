Aquí se ha dudado mucho de esta coalición", afirma Cristina Almeida en LaSexta Noche. Pero, para la exdiputada de la Asamblea de Madrid, el Gobierno de coalición es estable y asegura que el cambio de ministros no es ningún problema. "Mira cómo está Mario Draghi, con lo bueno que era, por ahí fuera; y cómo está Israel o Austria o en otros muchos países. Sin embargo, aquí ha aguantado la coalición", apunta.

Los problemas a los que, según Almeida, se enfrenta la coalición, son debidos a que "son partidos distintos. Pero, ¿por qué se va a romper o a terminar antes? Pues no. Que ahora parece que tiene que cambiar algún ministro, aunque él lo desmienta, que lo cambie".

Para Almeida, el que digan de antemano que va a haber una crisis de gobierno es lo que Sánchez considera "una intoxicación". "Es una información adelantada" y añade: "Yo no me creo que los medios (de comunicación) en sí estén para intoxicar, pero sí están a veces para no informar lo mejor posible".