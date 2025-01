La contundente respuesta de Gonzalo Bernardos a la afirmación de un empresario sobre la vivienda: "Ese dato lo has soñado, ¿no?"

El mercado de la vivienda ha sido uno de los temas de debate en el plató de laSexta Xplica. Durante el mismo, el empresario David Ariza ha realizado una afirmación sobre el número de casas en propiedad de los bancos, un dato que desmintió con rotundidad Gonzalo Bernardos.

"Si no recuerdo mal, en poder de la banca hay cuatro millones de pisos. 400.000 están en centros urbanos", asegura el empresario. "¿De dónde te has sacado ese dato? Lo has soñado, ¿no?", le replica el economista.

Pese a la contundente réplica, Ariza continúa en su afirmación: "De embargos de pisos de la banca". Algo que también respondió Bernardos: "Ya te lo digo yo. Lo has soñado. Tienes que volver a soñar, pero en positivo. Eso es un truño, una barbaridad".