"Me gustaría saber cuáles son esas empresas que buscan el perfil de Humanidades, porque yo no las he encontrado, y eso que me he reinventado, he hecho otras cosas, formaciones diferentes a las que tenía de base y es que no tengo ni entrevistas de trabajo. Ya no es que no me cojan, sino que ni llego a ver a alguien cara a cara que me diga algo", lamentó en laSexta Xplica Pablo Ledesma, historiador del arte.

Además, Ledesma contó que su situación de "precariedad" laboral hizo que comenzara a estudiar unas oposiciones para ser profesor de Geografía e Historia de Secundaria y Bachillerato. "A nadie le gusta opositar, así que quien lo hace es porque ha dado ya 20 vueltas, ha probado en todos sitios, y en ningún sitio ha encontrado nada", señaló, al tiempo que destacó la relación "tóxica" de un historiador del arte con su profesión: "Es difícil encontrar a alguien que quiera a su profesión como lo hacemos nosotros, pero es una relación tóxica porque lo que más quieres es también lo que más daño te hace, porque te condena a la precariedad".