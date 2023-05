Borja España es el joven CEO de 'my1STartup', una empresa dedicada a conectar "talento joven con 'startups'", según ha indicado él mismo en laSexta Xplica. El programa abordó el emprendimiento en España y ofreció datos como que seis de cada diez autónomos preferirían ser asalariados.

"No me he arruinado todavía porque no me ha dado tiempo", ironizó el joven CEO, nacido en 1996. "Pero sí tengo algo claro: sé que eso puede pasar", puntualizó, como puede observarse en el vídeo superior. España cree que es necesario animar a la gente para que emprenda, "pero con toda la información".

Criticó "la facilidad y rapidez con la que en teoría cualquiera puede llegar -a tener éxito en un negocio-". "Esto es lo que creo que hay que romper; al emprender lo primero que hay que tener en cuenta es que puede ir mal, porque es lo normal", enfatizó, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.