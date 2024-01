El economista Alejandro Inurrieta salió en defensa de la Ley de Vivienda el pasado fin de semana en laSexta Xplica, donde desmontó la noción de que "todos los males" del mercado inmobiliario provienen de su aprobación. "¿Qué ocurría antes de la Ley de Vivienda? ¿Los precios eran razonables? ¿Había más oferta? ¿No había trasvase de vivienda habitual a vivienda turística?", planteó.

"Cualquiera que nos esté escuchando, por ejemplo en Baleares, sabe que desde hace más de 15 o 20 años, en verano cuando tienen que ir a trabajar, desde policías hasta profesores, no tienen vivienda", incidía el doctor en Ciencias Económicas: "Hay gente viviendo en caravanas antes de la Ley de Vivienda, mucho antes", ilustraba.

"A la Ley de Vivienda no se le pueden achacar todos los males de este mercado. Todos los males de este mercado no vienen por la Ley de Vivienda, vienen porque el mercado ya antes estaba lleno", resumía Inurrieta. "La Ley de Vivienda no va a ser la panacea", concedía el economista, que no obstante defendió limitar el precio de la vivienda como "una solución transitoria" para controlarlo a "corto plazo". Puedes escuchar su análisis completo en el vídeo.