Antonio Maestre: "No puede haber un Gobierno progresista sin unos presupuestos expansivos"

Antonio Maestre ha lamentado la "oportunidad perdida para un Gobierno de progreso" que supone no presentar unos presupuestos. El periodista y escritor, en laSexta Xplica, afirma además que "sin unos presupuestos expansivos no puede haber un Gobierno progresista".

Así lo ha dicho en el programa que presenta José Yélamo: "No puede haber un Gobierno progresista sin unos presupuestos expansivos. Es una oportunidad perdida, con un crecimiento brutal, el más alto de la OCDE y una recaudación masiva el no presentar unos presupuestos y no aumentar el gasto social".

"Podrá llamarse progresista de facto. Si el presupuesto que tenemos es el de una época en la que no crecíamos como crecemos, perdemos una ocasión de generar un empuje en unas medidas en las que todos los que están en el Gobierno creen", expresa.