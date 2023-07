Ángeles Caballero respondió de forma tajante a la pregunta que hizo Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez en el cara a cara de Atresmedia. "¿Qué pasa Sánchez? ¿Que la bandera de España es inferior a la otra bandera?", le preguntó el líder del PP al presidente del Gobierno, refiriéndose a la bandera LGTBI, a lo que Caballero reaccionó en laSexta Xplica: "Claro que la bandera LGTBI es mucho más grande que la de España, porque es universal, y son derechos humanos que se da a todo el colectivo en todo el planeta, y España es solo un país que forma parte de ese planeta".

Además, la periodista afirmó que, tras el cara a cara, "a Abascal le debe preocupar Feijóo, porque los votantes de Vox vieron a un Feijóo que no salió al empate, sino que salió a morder y marcar desde el principio, por lo que muchos votantes de Vox respetan al líder del PP mucho más desde ese debate". "Por eso, me parece de una torpeza increíble que la semana que viene Feijóo se niegue a debatir en RTVE porque le va a dejar a Abascal el foco de la derecha, y me parece una oportunidad que no debe desaprovechar", expresó Caballero.