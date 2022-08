"Sabemos que la economía que más crece en la eurozona es la española", afirma la sindicalista Afra Blanco en el debate de LaSexta Noche destinado a analizar el paquete de medidas energéticas anunciado por el Gobierno la semana pasada. A pesar de ello, reconoce que la situación no es boyante. "Tenemos una guerra en el corazón de Europa. Sabíamos todos que esto tenía un impacto tanto por el lado de Rusia, como por el de Ucrania". La sindicalista afirma que lo que más le preocupa es saber "cómo ese 90% de la sociedad española va a hacer frente a los datos que acabamos de conocer".

"Y lo digo más que nada porque aquellos que hablan y pretenden dar ejemplo de patriotismo son los mismos que siguen negando de manera reiterada la subida de los salarios medios, del SMI, pero por contra, nos encontramos con que aplauden a esas grandes oligarquías que aumentan sus ganancias de manera ostentosa y deshonesta hasta en un 78%", subraya Blanco. "Me gustaría que fuéramos conscientes en todo momento de lo que nos va a suceder y de dónde están las claves para poder hacer frente a la situación".

"No sé qué realidad estás percibiendo pero sospecho que está un pelín alterada", le responde María Claver, quien recuerda a la sindicalista que "la locomotora alemana y europea está en crecimiento cero" y que "España es el único país que no ha llegado al crecimiento precovid". La periodista afirma que el dato del 11% de inflación es "escalofriante", y añade además que "la inflación subyacente está por encima del 6%... Esto debe ser el progreso de los progresistas". Claver prefiere esperar a conocer todos los datos del plan energético y no subirse "a la campaña de 'marketing'" del presidente Sánchez para valorar ese paquete de medidas del que, asegura, "desconocemos todo".