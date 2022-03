La sindicalista Afra Blanco se ha mostrado muy crítica con las peticiones para reducir los tributos y gravámenes como vía para solucionar el paro del transporte, que va a entrar en su segunda semana. "¿Impuestos cero? ¿Quién lo paga?", se ha preguntado. "¿Cómo rescatamos un sector con impuestos cero? ¿O el de la pesca, el de la hostelería? ¿O mantenemos Sanidad, Educación o un sistema de rentas?", se ha cuestionado.

"No se pueden privatizar los beneficios y socializar las pérdidas", ha zanjado. En relación con el paro del transporte, Blanco ha situado en 1994 el origen del problema, con una reforma del Estatuto de los Trabajadores. "Es absolutamente necesaria una reforma estructural", ha afirmado. Puedes escuchar su intervención en el vídeo principal de esta información.

La reflexión de Angélica Rubio

La directora de El Plural, Angélica Rubio, ha considerado en laSexta Noche que el paro del transporte evidencia que existe una "crisis de representatividad" en el sector. "Este paro ha puesto de manifiesto que la Comisión Nacional del Transporte no representa a todo el sector ni mucho menos", ha afirmado.

Ahí es donde aparece la Plataforma convocante de este parón, que ha capitalizado el descontento y la precariedad de muchos transportistas. "Hay una crisis de representatividad porque en la CNTC no está esa plataforma, no están estos señores. Estos protestan con los que se sentaban a negociar", dice Rubio. "Vox se ha anotado un tanto político porque la ministra se equivocó cuando dijo que no tenía que reunirse con ellos". Puedes escuchar su intervención en este vídeo.