El futuro de Koldo García bajo las siglas socialistas empieza en las calles de Huarte. En este pueblo navarro, a finales de marzo de 2011, "nace la agrupación socialista de Huarte". Y ahí está un pletórico Koldo García, que promete "ayudar a los demás y empezar a trabajar por la gente" del pueblo.

"Echaron mano de lo que pudieron... y, entre lo que pudieron echar mano, encontraron a gente que no era la más idónea, como se ha demostrado con posterioridad", cuenta Miguel Ángel Campos, periodista de Cadena Ser. Entre los que el partido puede echar mano, está ese fortachón del que todavía algunos vecinos recuerdan hasta un mote: "mamut".

"Era un personaje que le solía llamar 'mamut', por el aspecto que tenía", recuerda una vecina del pueblo, y otro añade que era "una persona un poco especial, muy especial...". "Era muy burro, muy 'aquí estoy yo', 'aquí estoy yo'... Sí que le he visto en discotecas... buaaah", agrega. Otra vecina asegura que era "un poco muy reservado en sus cosas, pero era muy abierto de cara a los demás".

En Huarte, localizamos dónde vivió esos años. Una chica responde por telefonillo afirmando que sí vivió ahí, "pero hace tiempo". "No le tenía ninguna simpatía, simplemente me lo cruzaba", cuenta, y asegura que no les ha pillado por sorpresa su detención porque tenían conflictos con él. "Tenía unas neveras grandes en las cuales tenía alimentos y los frigoríficos estaban enchufados a la red del bloque de domicilios. Él no pagaba la electricidad, sino que se la pagábamos nosotros", recuerda.