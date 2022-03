laSexta Columna ha contado a lo largo de 'Ucrania, ¿por qué acaba de cambiar tu mundo?' la historia de Olga Hrudnak, ucraniana residente en España, y el complicado viaje de su hermana con sus cuatro hijos y su marido desde Ucrania hasta su feliz reencuentro en nuestro país.

En este vídeo, Olga comparte los temores que ha sentido su sobrina durante la huida de Ucrania: "Me contaba que se despertaba con miedo de que un soldado le disparara". Sin embargo, esta mujer ucraniana también confiesa que hasta que no recibe noticias de su otra hermana, que sigue en Ucrania ayudando en el frente, no está tranquila: "Le pregunto y ella me tiene que responder 'todos sanos y salvos, todos bien', y ahí es cuando empieza el día".