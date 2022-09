Hace 86 años, muchos jóvenes no pudieron elegir bando. Caer en uno u otro en la Guerra Civil no siempre dependió de ellos. Francisco J. Leira-Castiñeira, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, señala al respecto que "no había unos rojos y unos azules que fueron a la guerra completamente definidos por una ideología, sino que es todo más complicado, porque la sociedad en esos momentos era mucho más compleja".

Casi 90 años después, intentamos comprender con los últimos supervivientes de la Guerra Civil por qué lucharon en un bando o en otro, y hasta qué punto creían en las ideas de su trinchera. En este sentido, Ana Martínez Rus, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, indica que "el condicionante geográfico era el que te determinaba".

En la misma línea, Francisco J. Leira-Castiñeira subraya que "el que estaba en Cataluña tenía que luchar por el bando republicano, y el que estaba en Galicia por el bando sublevado".

Precisamente, este fue el caso de Alfonso. Y es que si a sus 104 años recuerda el himno oficial de Infantería es porque la guerra le pilló en Galicia, donde el golpe de Estado triunfó desde el principio, por lo que el Ejército franquista le obligó a pasar tres años luchando por ellos. "Como yo, todos los que fuimos, lo hicimos obligados. Si nos dejaron a la voluntad, no iba nadie a la guerra", expresó a laSexta Columna, a lo que añadió que "hubo algunos que intentaron escapar al monte, pero fueron a buscarlos y los mataron".

"Era muy difícil que un soldado se pudiera oponer. Si no se presentaba a filas, lo que le quedaba era o ir a un batallón de trabajadores o se fusilado. No solo lo mataban a él, sino que mataban a lo mejor a toda la familia", destaca Francisco J. Leira-Castiñeira

Precisamente, para evitar ser fusilado, a Alfonso le tocó unirse a los franquistas, aunque él jamás sintió odio por el enemigo. "Yo no sé ni por quién luchaba. Los soldados no sabíamos nada. Éramos como ovejas, que íbamos donde nos mandaban", manifestó el hombre, quien recordó que "los altos mandos decían que había que luchar por Franco y 'Viva Franco', y nada más". "En realidad, los malos éramos nosotros. Franco y sus compañeros no sé lo que pensaron e iban a palo duro", confesó el exsoldado.

Francisco J. Leira-Castiñeira es un investigador de la Universidad de Santiago de Compostela que, durante años, entrevistó a decenas de soldados del Ejército franquista. Algunos reconocieron que tuvieron que asesinar por las ideas de un "tirano" en el que no creían. "Muchos casos de la gente que entrevisté eran miembros de la sociedad civil, de izquierda republicana, pero estaban obligados a participar en batallones de fusilamientos ordenados por el Ejército golpista, es decir, que mataban a gente que pensaban como ellos", afirmó Leira-Castiñeira.

Asimismo, el investigador indicó que "en el Ejército de Franco había 'galleguistas', comunistas, anarquistas, socialistas, socialdemócratas, republicanos moderados...". "Es cierto que también hubo muchos sectores que estaban a favor de esa derecha muy radical, pero hay que salir de esa idea de las dos Españas divididas y de los dos ejércitos divididos", declaró.

