3.000 militares. 43 vehículos no blindados. Una cabra. Todo por casi un millón de euros. Son las cuentas de una hora de desfile para conmemorar el día de la Fiesta Nacional. Y eso sin incluir la exhibición aérea.



Los aviones vuelven al desfile tras dos años de recortes. Y el presupuesto del Ministerio de Defensa sube por primera vez desde que empezó la crisis. De los 8.000 millones de 2008 ha bajado hasta 5.700 en 2014. En el peor año de los recortes, 2012, el desplome llegó casi al 9%. Una fuerte bajada pero no comparable al 14% de recorte en Sanidad ni al 21% en Educación, En Defensa fue sólo de un 9%.



Pero es que encima, la reducción de presupuesto de Defensa tiene truco. A final de año, gastan mucho más de lo que tenían presupuestado. El desfase de unos 3.000 millones de euros incluye una paga extra de verano para pagar armamento.



Por tercer año consecutivo, justo antes de irse de vacaciones, Rajoy aprobó un gasto de 900 millones de euros que no estaban en el presupuesto original. No es la primera vez que Defensa recurre a esta artimaña. Ni va a ser la última.



El Ministerio de Defensa ha preferido no hablar de su presupuesto ante las cámaras de la Sexta Columna. Tampoco comentar los vínculos del ministro Pedro Morenés con la industria militar. Su puerta giratoria.



Morenés fue secretario de Estado de Defensa durante el primer gobierno de Aznar pero después se pasó a la empresa privada. Durante 8 años fue director general en una empresa que fabrica misiles y consejero de otra que producía bombas de racimo. Las mismas empresas que tienen negocios con el Ministerio de Defensa, el que dirige Morenés.



La polémica por los recortes en seguridad estalló mucho antes de la crisis con la tragedia del Yak 42. "El avión no reunía las condiciones", Es Pacho González Castilla. Su hermano, el capitán Ignacio González Castilla, murió junto a otros 61 militares españoles en el accidente del Yak-42.



Volvían a casa de una misión de Afganistán y lo hacían en un avión muy particular: un Yakolev. "Esa tragedia no tenía que haber ocurrido por condiciones penosas. emitieron informes y no hicieron caso", cuenta Pacho.



Los militares tenían más miedo a subirse al avión que a los talibanes. Y la realidad les dio la razón. Con Federico Trillo al frente del Ministerio de Defensa, se produjo la mayor tragedia del ejército español en tiempos de paz.



Trillo decidió celebrar el funeral de estado sólo 60 horas después del accidente. El ministro tenía prisa. Las familias cargaron contra Trillo sin saber aun lo que se les venía encima. La consecuencia de estas prisas fue un nuevo golpe para las familias; aún más duro que el primero. El equipo español enviado por Federico Trillo a Turquía para identificar a los fallecidos, había mezclado los restos de unos militares y de otros. 30 familias recibieron muertos que no eran los suyos.