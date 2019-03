Podemos llevó a Aguirre a los tribunales por la acusación que la lideresa vertió sobre ellos. El proceso se anuló por un defecto de forma. Pero ¿de dónde sale esta crítica? Fundamentalmente de las propias declaraciones de Pablo Iglesias sobre ETA.

En una charla en una herriko taberna de Pamplona o en un desayuno informativo, Pablo Iglesias se pronuncia sobre la banda terrorista ETA siempre que le preguntan. Le mostramos un vídeo en el que parece halagar a ETA. "Si pusierais el vídeo con los 10 segundos anteriores y posteriores se escucha que condeno la actividad de ETA".

"Decir que tiene explicaciones políticas no quiere decir que tenga justificaciones políticas. El holocausto tiene explicaciones políticas y no lo justifico", afirma Pablo Iglesias.

La acusación sobre ETA provoca el primer enfado de Pablo Iglesias durante su entrevista con la Sexta Columna. "En privado no son así. Yo hablo con ellos y no son así. Yo he hablado con dirigentes del PP vasco y hemos hablado de ETA. Cuando van a un plató de televisión nos llaman populistas a nosotros, pero utilizan el dolor de las víctimas para hacer la peor demagogia. ¿Quién habló de movimiento vasco de liberación? ¿Quién negoción en Argel?", pregunta.

"Me enfada que utilicen un tema tan serio como arma arrojadiza", sentencia el líder de Podemos.