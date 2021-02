La suspensión de una patente puede parecer revolucionaria, pero no es una medida pionera. Como muestra el vídeo, ocurrió algo parecido en 1955 con la vacuna de la Polio. Esta enfermedad, solo en Estados Unidos afectó a cientos de miles de personas, entre ellas, al presidente Roosvelt.

Cuando al creador de la vacuna, el doctor Jonas Salk, se le preguntó por qué no quería patentarla, su respuesta fue muy clara: "No hay patente, ¿se puede poner una patente al Sol?". No quiso patentar la vacuna de la Polio hasta que la epidemia fue erradicada.

En otros casos, han sido los propios países los que han hecho intervenciones sobre la fabricación de medicamentos. Tras el 11S, EEUU lo hizo para obligar a Bayer a bajar el precio de un antídoto contra el ántrax.

En Brasil, en 2007 estaban sufriendo una epidemia de SIDA con 200.000 afectados y Merck, una de las grandes farmacéuticas, cobraba 30 millones de euros a Brasil por su retroviral para el VIH. El precio era el triple de lo que le costaba fabricar e importar un medicamento genérico similar. Entonces, el Gobierno liberó la patente.