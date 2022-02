España es tierra de vino, y beber en bota es parte de nuestra cultura popular. Una acción, una tradición que, sin embargo, ya no se lleva. LaSexta Columna se ha trasladado a Valdepeñas (Ciudad Real) para buscar este objeto casi en desuso y una profesión casi desaparecida. Para ello, habla con Antonio Fresneda, uno de los últimos fabricantes de botas de vino en España. Empezó con sólo cinco años. Aprendió el oficio de su padre.

No obstante, va a intentar que no lo hereden sus hijos, puesto que no ve mucho más futuro a este trabajo: "Voy a tratar de que estudien y aprendan un trabajo más rentable económicamente. Hay un desinterés grande por parte de las administraciones, que deberían preocuparse para que este tipo de oficios no desaparecieran". En España, a finales del siglo XIX había censados 665.000 artesanos. Hoy trabajan en empresas de artesanía 125.000.