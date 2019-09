Chinchilla de Monte-Aragón parece un pueblo más de Castilla-La Mancha. Pero aquí, además, hay una especie en extinción de la que adolece la política nacional: negociadores de éxito.

"Soy Francisco Morote, alcalde de Chinchilla por el PSOE", se presenta uno de los hombres que aparece en este vídeo, mientras que el otro se presenta como "Nacho Díaz, segundo teniente de alcalde por Unidad Podemos-Izquierda Unida". Nacho y Francisco son dos tipos que se entienden bien, siendo un alcalde del PSOE que gobierna en coalición con Podemos.

"Hicimos nuestro acuerdo programático y, hasta el día de hoy, la cosa funciona". asegura Francisco Morote. Nacho Díaz, por su parte, reconoce que han tenido que "hacer cesiones cada uno". "No te puedes poner en un extremo u otro y no moverte de ahí porque al final eso nos lleva a la situación de bloqueo", defiende el segundo teniente de alcalde por Unidad Podemos-Izquierda Unida.

Entre Francisco e Ignacio hay buen rollo, aunque la política nacional es otra cosa. A la hora de decidir quién tiene la culpa de la repetición electoral sí que hay debate. "No podemos estar con el apoyo gratuito, cómo se puede esperar que el apoyo sea gratuito", defiende Díaz.

"El PSOE en julio, si no recuerdo mal, le ofreció ministerios y, entonces no era gratuito, por lo que allí ha fallado algo", afirma, por su parte, el alcalde de Chinchilla, mientras que Nacho Díaz insiste en que "se necesita tiempo, no puede ser en el último segundo".

Un acuerdo que, temen, puede que ya no sea posible. "Puede que las derechas sumasen y sería lo más nefasto que podría pasarle a este país porque habríamos perdido una oportunidad histórica", advierte José Ignacio Díaz, algo que también preocupa a Francisco Morote que dice que "la derecha se puede movilizar". "Es lo que habéis hecho. Cada uno que asuma sus responsabilidades", señala Morote.