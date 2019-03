Así denuncia la irregularidad este militar: "Facturas que yo no he comprado. Ni el material lo he encargado, ni lo he comprado. Con lo cual ese material no existe. Hasta que me niego porque supera unas cantidades. Me niego porque es ilegal".

La práctica de las facturas falsas que denuncia es la siguiente. En el almacén entra una factura de un repuesto para un vehículo militar. Pero ese material nunca llega realmente. Así que el dinero supuestamente gastado en ese repuesto alguien se lo queda y hace lo que quiere.

Pero había más, los ejemplos eran cada vez más descarados. "Me presentan una factura que dice q es lona caqui para camiones y es de una tienda de cortinas. Me dicen que justifique una factura de una floristería que realmente factura piezas para las cocinas del Ejército".

Las pruebas parecían sólidas. El caso acabó en el juzgado militar central. Pero allí, no sirvieron de nada. "Ni siquiera los denunciados les toman declaración. En cuatro meses, el juzgado central archiva la denuncia".

Obviamente la justicia militar archiva y no quiere saber nada más. Cuando este militar denuncia recibe varias amenazas. No le queda otra salida: la baja será su despedida de las Fuerzas Armadas. Hasta el fiscal de su caso le recomienda desaparecer. "Me llama un coronel fiscal y me aconseja que no aparezca por mi unidad", afirma.