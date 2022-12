Con el nacimiento del pequeño Damián, ya somos 8.000 millones de seres humanos en un planeta donde empiezan a escasear los recursos y en el que ya convivimos con máquinas a las que tratamos como a iguales. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna traslada esta pregunta a expertos como el periodista y escritor Martín Caparros, que asegura que "el progreso existe" y las generaciones venideras "van a vivir mejor", por lo que, afirma, "los envidio todo lo que puedo".

El catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense, Juan Luis Arsuaga, defiende que "no hay ni un solo dato científico que diga que no podemos vivir 8.000, 10.000 o 12.000, un número grande de seres humanos, en un planeta con una gran calidad de vida, 120 años o más de 100. Esa utopía es realizable". Por su parte, Serena Olsaretti, investigadora ICREA en Barcelona Institute for Analytic Philosophy expresa su deseo de que "respetemos el planeta como huéspedes que somos y no como dueños".