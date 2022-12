Las cifras de la precariedad laboral entre los jóvenes son arrolladoras: el año pasado, más de la mitad de los jóvenes españoles reconocieron haber sufrido algún tipo de problema relacionado con la salud mental derivado de la situación extrema que viven por el modelo español. Un drama que no acaba ahí, pues esa misma situación provoca que muchos de ellos tampoco puedan financiarse ayuda especializada para salir adelante.

En laSexta Columna hablamos en un capítulo pasado con Jaume, joven de 21 años que, según nos confesó, atravesaba una situación como la descrita. Es el ejemplo del mal contexto que sufre su generación: "Yo tengo ansiedad, y también he experimentado episodios de depresión. Me gustaría ir a un especialista, tener herramientas, pero no me lo puedo permitir, no me lo puedo costear".