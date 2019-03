Jaume Roures: "Yo quiero que los catalanes decidan"

CATALUÑA, ¿CAMINO DE UNA MAYOR DIVISIÓN?

Jaume Roures es productor audiovisual, coproduce, por ejemplo, programas como este. Ante la pregunta de si quiere una Cataluña independiente responde que quiere "que los catalanes decidan lo que quieran ser, independientes o españoles. Lo fundamental es decidir". Sobre si votaría a favor o en contra de la independencia, Roures responde que "depende" y a continuación lo explica: "Históricamente no he estado por esto. Sin embargo, en los últimos cinco o seis años, cada día que pasa, me dan más ganas por la actitud de los partidos políticos, principalmente PP y PSOE y la actitud de la Administración en general, los ministros amenazan, el gobernador del Banco de España que dice una cosa y luego otra... Te dan ganas de vivir en un sitio más normal. Eso es verdad".