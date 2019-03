Padilla, impulsor del 15M y político de Podemos: "Pretendemos recoger lo que nos enseñó el movimiento"

Belén Barreiro, socióloga y expresidenta del CIS, fue la única que vio venir la herida del bipartidismo. Ella pronosticó la llegada de un partido nuevo y fuerte dos años antes de su creación. En 2012, escribió un artículo en El País titulado 'Regreso del futuro'. En él trasladaba al lector a una noche electoral ficticia de 2016.

El portavoz del Gobierno anunciaba el fin del sistema tradicional de partidos. El portavoz lo anuncia y ella reflexiona en el texto.Ya hace casi cuatro años que escribió estas palabras proféticas: "Resulta llamativo que ninguno de los partidos tradicionales haya entendido a tiempo la magnitud de esta nueva fractura social". Pero no lo quisieron ver. Prefirieron insistir en que lo importante era qué papeleta se metía en la urna una vez cada cuatro años.



Se vota y nada cambia. De momento. En 2011, el éxito del PP en las urnas es arrollador. En las municipales de mayo y en las generales de noviembre. Algunos pensaron que el 15M era inofensivo, que nadie lograría convertir la indignación en votos. 4 años después, no lo tienen tan claro.Según el CIS, el futuro ya no sonríe a los partidos tradicionales.Han surgido nuevas formaciones como la que anticipó la socióloga Belén Barreiro. El PP, el PSOE, UPYD e incluso Izquierda Unida sufren por culpa de las nuevas formaciones.



Los mismos activistas que querían cambiar las cosas en el 15M son ahora políticos. Como Pablo Padilla. En 2011 llegó a Sol tras la pancarta de 'Juventud SIN Futuro'. Hoy no sólo su aspecto es diferente. En estos cuatro años ha cambiado el activismo social por el institucional. Ahora milita en Podemos. "Mi yo de hace 4 años no piensa lo mismo que hoy. Los procesos de movilización social necesitamos apuesta institucional".



Casi la misma trayectoria ha seguido María Pastor, que ha pasado de la plataforma 'Estado del Malestar' a un partido político, Equo.



En Ciudadanos también presumen de haber recibido a personas que protestaron en las plazas. Luis Salvador se paseaba por la acampada de Sol cuando era senador del PSOE. Hoy es el candidato a la alcaldía de Granada por Ciudadanos.



Todos quieren identificarse con algo del 15M. Incluso Izquierda Unida explotó a su candidato indignado para diferenciarse del PP y del PSOE.Alberto Garzón participó en las asambleas. Hoy es el candidato de la coalición a la Moncloa.



David Fernández tampoco era nuevo en política. Ni la CUP. La izquierda alternativa catalana ya estaba en decenas de ayuntamientos, pero tras el 15M, irrumpieron en el Parlament. Hoy, David Fernández es el político mejor valorado de la cámara catalana.



Dentro de 9 días, la CUP, Ciudadanos y, sobre todo Podemos, quieren confirmarse como los herederos del espíritu del 15M. ¿Quién transformará la indignación en votos? ¿Quién está capitalizando ahora el 15M?