Esperanza Aguirre o cómo cumplir promesas electorales de forma peculiar

SE COMPROMETIÓ A DIMITIR SI FALTABA A SU PALABRA

La lideresa del PP cumple con lo que promete pero lo hace a su manera. Hace 12 años dijo que las listas de espera para operarse en la Comunidad de Madrid no superarían un mes. Pasaban los meses y Esperanza Aguirre no olvidaba su compromiso y a la hora del balance hizo que la realidad no tumbara su promesa. Excluyó de las listas de espera a los pacientes que se negaban a operarse en clínicas privadas y a los que aguardaban al anestesista. Un maquillaje que eliminó a casi un 40% de los pacientes en la cola del quirófano en la Comunidad de Madrid.