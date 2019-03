El enemigo estaba en casa

Llevaba meses diciendo no a entrevistas, pero esta vez tenía algo que decir y llama para ofrecerse. "La volví a pedir y me dijo, bueno, ya veremos, esta vez no me dijo que no y el lunes pasado, estando yo en un acto en La Razón, recibo una llamada y me dijo, esta vez hago la entrevista. Le dije que no estaba capillitas, estoy para hacer una entrevista potente. Entonces me dijo: no te preocupes, voy a hablar y titulares voy a dar”, explica Gloria Lomana, directora General de Antena 3 Noticias.

Y cumple. "Hace falta una reforma fiscal urgente. La destrucción de las clases medias me parece un hecho gravísimo. Yo no estoy acusando al Gobierno de nada. Hay que salir ofreciendo a los españoles un claro horizonte de esperanza, no una lánguida resignación duradera. Estoy defendiendo mis criterios y mis ideas". Muchas y potentes declaraciones que no consiguen enterrar la gran bomba, la suelta al final, y podría servir, paradoja del expresidente, casi como despedida a la entrevista. “Cumpliré con mi responsabilidad, mi conciencia, mi partido y mi país". ¿Volverá? "Eso es lo que he dicho".

"Es verdad que había gente que le había pedido entrevistas, no sólo Gloria Lomana, sino más medios. Él ha decidido dar ese salto, que es el principio de una serie de actos públicos en los que él estará presente", explica Casimiro García-Abadillo, vicedirector de El Mundo.

"Aznar ha puesto cachondos a muchos del PP, ¿por qué? Porque de repente estos han escuchado lo que querían escuchar", asegura Luis Herrero, periodista de esRadio.

Aznar niega rotundamente cualquier relación con la trama Gurtel dice que jamás cobró sobresueldos y se ofrece a explicar, pero no enseñar, sus declaraciones de renta. “Las declaraciones de la renta son por naturaleza confidenciales, pero no tengo ningún problema en explicar mis declaraciones de renta ni mi patrimonio”, decía Aznar en la famosa entrevista.

Otro de sus objetivos es el actual presidente del Gobierno. Aznar se encarga de recordar que Rajoy habla poco con él. "Hemos tenido una única conversación larga desde que es Presidente del Gobierno".

Protesta por la subida de impuestos del ejecutivo. "Hace falta bajar los impuestos en España, hace falta una reforma fiscal urgente en España", y critica que Rajoy no cumple con su programa electoral. “Creo que lo que yo defiendo entra dentro del mandato electoral recibido por el Partido Popular y espero que ese mandato sea aplicado y desarrollado".