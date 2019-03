Cronología de un ‘no ataque’

LASEXTA COLUMNA | SIRIA: DE VUELTA AL OLVIDO

Los desgarradores gritos de niños pusieron los focos del mundo sobre Siria . Es 21 de agosto en el barrio de Ghouta, en Damasco. Los muertos se amontonan, pero hay algo que revela que éste no es un ataque más. Los cuerpos no tienen heridas, no hay sangre. La oposición acusa al régimen de Al Assad de utilizar gas sarín; un agente químico que ataca al sistema nervioso. Según la oposición siria, en ese ataque mueren 1.300 personas.