En una crisis, los ricos siempre sacan antes el dinero del país

La inestabilidad en la zona Euro ha convertido a España en uno de los países más castigados por los inversores. En los seis primeros meses de 2012 han salido 220 millones de euros y la fuga de capitales se ha convertido en una de las grandes grietas de la economía. Sin embargo, cualquiera no puede mover su dinero fuera, sino que son aquellos que más tienen -con las grandes empresas a la cabeza- los responsables de esta situación.

Gran parte del dinero que ha salido se encuentra en los bancos alemanes

Desde hace más de un año tiene lugar la estampida más grande de dinero más grande de la historia, más de 319.000 millones han buscado refugio en el exterior, el equivalente a un tercio anual de la riqueza del país, un vaciado similar a desangrar a un enfermo.



En el contexto de la Unión Europea, durante el último año han huido 1,2 billones de euros procedentes de España, Italia y Grecia. No obstante, mientras tanto esta cantidad -más otro billón- ha llegado hasta los bancos alemanes, unas entidades poco solidarias a las que la ruptura del Euro les pillaría con las arcas llenas. Edward Hong, uno de los macroeconomistas más prestigiosos del mundo, se pregunta cuánto tiempo van a aguantar los países más afectados por la crisis soportando recortes.



La salida de capitales se ha disparado desde el mes de julio de 2011 y desde entonces no ha cesado. Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, la compara con la migración de las aves frías, "son unos animales que vienen desde el norte hasta el sur y van posándose donde no ven nieve".



Para John Müller, director adjunto de 'El Mundo', la fuga de capitales supone una menor liquidez, un menor crédito, una menor inversión y al final una menor cantidad de empleo. Si el dinero se queda en España produce riqueza, precisamente lo más necesario en estos momentos.



Por su parte, Arturo Fernández considera que "la clase media no está para sacar capitales" y responsabiliza de ello a las grandes fortunas.