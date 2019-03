Celebrities de la Lista Falciani, en todas las portadas muy a su pesar

La Lista Falciani no sólo ha puesto el foco sobre corruptos y criminales. También lo ha hecho sobre muchas celebridades de las que salen en los posters. Hubo un tiempo en el que toda América quería a Tina, envidiaba el pelo de Tina y quería una mini Tina en sus estanterías. Tina Turner aparece relacionada con una cuenta de más de 700.000 euros en Suiza. No es ilegal. La cantante lleva dos décadas residiendo en Suiza.



Aunque en la ficha que sacó Hervé Falciani aún constaba como americana, Tina Turner renunció incluso a esa nacionalidad. Todo está en regla, pero su traslado le puso en el centro del debate en su país. Muchos la tacharon de traidora.



Hay más casos como el de Tina Turner. Bowie nació en Inglaterra, descubrió su estrella de la fama en Estados Unidos, consiguió que sus canciones se versionaran hasta en el espacio. Pero su dinero se lo llevó a Suiza. Está relacionado con dos cuentas con casi tres millones de euros en el HSBC.



Según ha confesado al diario 'The Guardian', David Bowie es residente legal suizo desde 1976. La lista también ha destapado las interioridades de otra celebridad: Elle McPherson, el cuerpo. Nació en Sidney, se mudó a Londres, tuvo dos hijos con un financiero suizo y ahora se la relaciona con siete sociedades que sumarían más de 9 millones de euros.



Sus abogados niegan cualquier irregularidad. En un comunicado aseguran que es ciudadana australiana y que paga sus impuestos en Reino Unido de acuerdo con la ley de ese país. “Es ciudadana australiana y paga sus impuestos en Reino Unido de acuerdo con la ley de este país”.



Lo del actor Christian Slater es de película. Está relacionado con una sociedad de nombre "Capitán Kirk", como protagonista de Star Trek. El nombre de John Malkovich también está en la ‘Lista Falciani’. El actor asegura que el millón y medio con el que se le relaciona es el mismo por el que fue estafado por Madoff.



A Flavio Briatore se le relaciona con 9 sociedades y más de 50 millones de euros. Sus abogados le defienden. Dicen que los datos "son de hace más de 10 años", y que “Briatore es incapaz de confirmar o desmentir la información”.

LaSexta, El Confidencial y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han tenido acceso a muchos más nombres: El diseñador Valentino, la actriz Joan Collins, el tenista Marat Safin o el piloto de motos, Valentino Rossi. En la mayoría de los casos no hay nada ilegal. Los señalados viven o han vivido en Suiza.



El piloto Michael Schumacher se convirtió en el orgullo de Alemania tras ganar siete mundiales de Fórmula 1. Hoy se recupera de un accidente de esquí en los Alpes suizos, en su casa de Suiza. Porque es residente suizo, y está relacionado con una cuenta de más de 600.000 euros.



Un caso muy parecido es el de Fernando Alonso. Se le relaciona con una cuenta que llegó a tener de 32 millones de euros. Todo absolutamente legal porque en esos años era residente en Suiza.



Diego Forlán jugó en el Villareal y en Atlético de Madrid. A él se le atribuyen dos cuentas con más de un millón de euros en el HSBC. También aparecen en la Lista Falciani el portero Koke Contreras y el mediapunta Iván de la Peña. Los dos han jugado con la Selección española.