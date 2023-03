En Marbella falta una residencia de mayores pública, pero como si de un 'milagro preelectoral' se tratara, una sonriente Ángeles Muñoz anunciaba las obras de una. El problema es que estas obras llegan 14 años después de que ella misma pusiera la primera piedra en otro pomposo acto.

"En los plenos, cuando hablamos de la residencia de mayores, decimos que con tantas primeras piedras que ha puesto, tendría que estar terminada", comenta Pedro Bernal, exalcalde de Marbella. Por su parte, Carmen Varo, presidenta de 'Marbella Feminista' asegura que Muñoz dijo que el centro "se iba a hacer gracias a los fondos que gracias a su gestión se habían recuperado del caso Malaya ¿Dónde está ese dinero? Porque ella se hizo una fotografía con un cheque enorme".

Carmen, que ha visto cómo ha cambiado Marbella desde los tiempos del blanco y negro, asegura que todo el lujo que la rodea no se ve en los barrios y que "hay una gran carencia de infraestructura, colegios, zonas deportivas, en lo social de todo". Un diagnóstico que compartía Ángeles Muñoz en 2007. Sin embargo, apunta Carmen, "No ha hecho nada, lo ha hecho para ella": "Jesús Gil, que me parece lo peor de nuestra historia, al menos hizo una piscina o algo para justificarse", sentencia.