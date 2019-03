Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj y Miguel Blesa. Los tres tendrán que volver a la Audiencia Nacional la semana que viene. El juez Andreu les quiere escuchar.



Les ha citado como imputados para que expliquen cómo pusieron en marcha el sistema de las tarjetas opacas. Este miércoles, el actual presidente de Bankia, aseguraba que seguirá colaborando con el juez.



Y lo que quiere el juez es aclarar cuánta responsabilidad es del que da las tarjetas y cuánta del que las usa. Cuánta de Caja Madrid y Bankia, y cuánta de sus consejeros.



La investigación de Anticorrupción apunta a dos posibles delitos: Delito societario y apropiación indebida. Porque no hay contratos, porque el dinero se destinó a gastos personales y porque no consta que se hayan declarado a Hacienda.



Se lo han gastado en lo que han querido sin dar explicaciones. Mediante pagos electrónicos o directamente sacando el dinero del cajero. Eso es lo que va a investigar la Agencia Tributaria. Quiere comprobar si realmente no han declarado estos gastos.